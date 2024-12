“Il Gioco della Vita”. Sabato, al Fusco, l’evento benefico per l’Ant

Uno spettacolo il cui ricavato verrà devoluto all’Ant, Associazione Nazionale Tumori di Taranto. Un’alternanza di artisti in un mix di danza, musica dal vivo e poesia.

“Il Gioco della Vita” andrà in scena alle 20:30 di sabato, 21 dicembre, al teatro Fusco e vedrà la partecipazione dei performers Aldo Liotino e Maila Tedeschi, Paolo Giancola con la sua popular band, la Jonica Studio Danza in Two e la presentatrice, conduttrice tv ed event manager, Monia Palmieri.

Ospite di Anèt, Maria Teresa Trenta, insieme all’ideatrice di Poesia Visiva, Antonella Mele, da cui nasce il progetto.