Monitoraggio ambientale, anche attraverso i droni: intervista a Vito Bruno di Arpa Puglia

Il monitoraggio ambientale del territorio ionico da parte di Arpa Puglia passerà sempre di più dall’utilizzo di droni. I primi sono stati già utilizzati sulla gravina di Leucaspide, per quantificare il danno ambientale causato dall’industria. Adesso un passaggio ulteriore e significativo, grazie all’accordo con il Distretto Tecnologico Spaziale. L’agenzia regionale per la protezione ambientale e il Distretto dell’aerospazio hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo che prevede l’utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto per supportare le attività di monitoraggio ambientale. A firmare l’intesa Giuseppe Acierno, presidente e direttore generale del Dta, e il dg di Arpa Puglia Vito Bruno, ospite questa mattina di Marina Luzzi e Francesco Casula

