Basket, CJ Taranto: è Stefano Mineo il nuovo Head Coach

Come anticipato nel nostro articolo del 18 dicembre (https://www.studio100.it/2024/12/18/basket-cj-taranto-orlando-non-e-piu-il-coach-dei-rossoblu/), Stefano Mineo è il nuovo Head Coach del CJ Basket Taranto.

Il tecnico tarantino, già colonna portante della Virtus Taranto Gruppo Support_o, torna sulla panchina rossoblu, per la prima volta da”primo”. Mineo ha già diretto il primo allenamento ed esordirà sabato prossimo nel derby sul parquet della Dinamo Brindisi che chiuderà il 2024 del CJ Taranto nel campionato di serie B Interregionale girone G.

“Innanzitutto ringrazio per la fiducia riposta in me il presidente Cosenza, il vicepresidente Conversano e il ds Massari – ha dichiarato Mineo -, ma anche la Virtus, Ciccio Stola ed Enzo Festinante, per aver dato il benestare a questo mio doppio incarico tra giovanile e prima squadra. Voglio salutare e ringraziare chi mi ha preceduto, William Orlando, grande professionista ma soprattutto un amico a cui auguro il meglio per la sua carriera. So benissimo che questo è un momento di estrema difficoltà, a 360°. Mi butto in questa avventura con la massima professionalità ed entusiasmo. Faremo di tutto per affrontare quello che resta della stagione al massimo delle nostre possibilità con l’applicazione e la voglia di giocare. Inutile fare proclami, voglio tirare fuori il meglio da questi ragazzi. Spero che questa esperienza possa lasciare qualcosa in me e nei ragazzi. Proverò a portare un po’ di positività in questo gruppo molto giovane che conosco per metà e che per l’altra metà ho visto essere altrettanto giovane. Tutti però molto disponibili. Abbiamo un obiettivo comune che proveremo a perseguire allenamento dopo allenamento, settimana dopo settimana, partita dopo partita”.