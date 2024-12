Asili nido comunali ceduti ai privati: il 27 dicembre la protesta dei genitori

Condividi la notizia

Da settembre prossimo la gestione dei nove asili nido del Comune di Taranto sarà esternalizzata.

L’affido alle cooperative private però non convince i genitori dei bambini che fruiscono dei servizi comunali, un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale. Per loro i concorsi pubblici con cui il Comune ha provveduto fino a pochi mesi fa alle assunzioni di educatrici ed educatori, sono garanzia di eccellenza del servizio.

Per questo il 27 dicembre sfileranno simbolicamente con i passeggini dei loro figli per le vie del borgo umbertino. Partenza alle 17.00 da piazza Maria Immacolata. L’iniziativa è promossa dal comitato “Io amo gli asili Nido”.

Dal Comune per il momento non ci sono commenti ma la coperta “bilancio” quest’anno è corta e i fondi degli asili sarebbero stati ‘sacrificati’ per salvaguardare i 150 contratti dei lavoratori di alcuni servizi di appalto.

Ospite di “Di Buon Mattino”, Maria Silvia Imperatrice, presidente della consulta asilo nido Arcobaleno, spiega le ragioni della protesta dei genitori.