Calcio, il Taranto regge un tempo. Allo Iaco passa anche il Giugliano

Il Giugliano sbanca lo Iacovone nella ripresa. Gara di lotta del Taranto che regge per circa ottanta minuti ma poi crolla nel finale.

Sulla panchina del Taranto siede Maurizio Bisignano che sceglie per l’occasione il consueto tre, cinque, due con Zigoni e Battimelli davanti. Bertotto risponde con un quattro, tre, tre, piazzando Ciuferri, Padula e Njambe in attacco.

Il primo quarto d’ora della gara scivola via senza alcun tipo di sussulto. La prima occasione degna di nota va registrata al minuto ventuno, quando Guarracino di destro mette al centro per Zigoni che tarda l’impatto con la sfera e fallisce una ghiotta occasione. Al ventisettesimo ancora Taranto: questa volta è il turno di Mastromonaco che ci prova di sinistro, la palla termina sul fondo. È il Taranto a farsi preferire per tutta la durata della prima frazione, sfiorando il vantaggio al minuto trentotto, quando Speranza si costruisce lo spazio di tiro, mancando di poco lo specchio della porta difesa da Russo, chiudendo di fatto il primo tempo.

Ad inizio ripresa Il Giugliano prova ad alzare il ritmo ed al sessantesimo è provvidenziale l’intervento in scivolata di Papazov, che mura in il tentativo a botta sicura di Njambe. La consueta girandola di sostituzioni che condisce la parte centrale della ripresa, spacca di fatto la partita.

Al settantottesimo infatti, il neo entrato Giorgione fredda Meli dalla distanza portando avanti gli ospiti che tre giri di lancette più tardi trovano addirittura il raddoppio con l’altro subentrato Masala.

Il restante tempo a disposizione delle squadre serve esclusivamente al Giugliano per gestire il punteggio acquisito ed al Taranto per leccarsi le ferite lasciate in dote dell’ennesima sconfitta stagionale.