Volley, Gioiella: al Palamazzola arrivano i vicecampioni del Mondo

Domenica di campionato per i rossoblu che alle ore 17 al PalaMazzola si preparano a vivere un grande spettacolo di volley, con l’ultima partita casalinga dell’anno per la Gioiella Prisma Taranto. Avversario di turno è la blasonata Itas Trentino, reduce dal prestigioso secondo posto nel Mondiale per Club, a conferma del livello assoluto della formazione allenata da Fabio Soli.

A presentare la gara ci ha pensato capitan Lanza, La squadra trentina viene da una maratona di impegni davvero importante, ma ha a disposizione tanti cambi e sicuramente giocatori di valore in panchina. Per noi sarà fondamentale non concedere punti diretti con errori o muri subiti. Dovremo allungare le azioni, difendere, rigiocare e chiudere con pazienza e serenità, consapevoli che il nostro gioco funziona.

La partita, arbitrata da Brancati e Canessa con il supporto del video check di Simone Massimiliano, sarà trasmessa in diretta su VBTV.