Calcio, Di Stefano presenta il piano “Salva – Taranto”

Condividi la notizia

Archiviate le sciagure del campo, il futuro ed il presente del Taranto, tornano a spostarsi nelle stanze dei bottoni. Le difficoltà legate al closing tra Apex e la famiglia Giove, hanno negli ultimi giorni portato alla ribalta uno scenario sino ad oggi sembrato essere quantomeno marginale e che invece adesso inizia a definire i propri connotati.

Nella tarda mattinata infatti la “Di Stefano Legacy Trust LLC” ha diramato un comunicato annunciando un accordo proposto alla famiglia Giove che prevede un contributo di 1 milione di euro. Tale proposta, per il momento non ha ricevuto risposta.

Di seguito il comunicato stampa integrale:

“Di Stefano Legacy Trust LLC desidera esprimere il proprio rispetto per la famiglia Giove, riconoscendo i milioni investiti e l’impegno dedicato al sostegno dell’AS Taranto Calcio nel corso degli anni” – si legge nel comunicato.

L’accordo proposto, disponibile da quasi dieci giorni, resta in attesa di una risposta ufficiale e prevede un contributo totale di 1.000.000,00 euro e di più, è disponibile da quasi dieci giorni e resta in attesa di una risposta ufficiale.

Secondo i termini presentati, il supporto finanziario sarebbe suddiviso come segue:

– 9 gennaio 2025: pagamento di 350.000 euro;

– 10 febbraio 2025: pagamento di 150.000 euro;

– 9 marzo 2025: pagamento di 350.000 euro;

– 10 aprile 2025: pagamento di 150.000 euro.

Nonostante la totale assenza di comunicazioni fino ad oggi, non critichiamo la famiglia Giove – viene riportato nella nota stampa -, al contrario, applaudiamo il loro instancabile impegno nella gestione del club e comprendiamo appieno le preoccupazioni relative alle clausole penali nel contratto con il Sig. Mark Campbell. Tuttavia, riteniamo doveroso sottolineare che continuare a fare affidamento su di lui rappresenta un errore critico. La nostra analisi indica chiaramente che il Sig. Campbell manca di sostegno finanziario concreto ed è noto per precedenti tentativi di gestire club attraverso tattiche elusive e promesse infondate. Invitiamo quindi la famiglia Giove a considerare con serenità il nostro supporto e a non temere conseguenze economiche derivanti da tale contratto. Di Stefano Legacy Trust LLC si riserva di riesaminare la situazione dopo le festività. Qualora emergessero condizioni favorevoli per salvare il club, impiegheremo ogni risorsa e sforzo per garantire il suo futuro. Tuttavia, il nostro impegno e la nostra offerta sono stati già presentati con serietà e trasparenza. Concludiamo augurando buone feste a tutti, con la speranza che il futuro dell’AS Taranto Calcio trovi presto una soluzione che rispecchi il valore e la storia di questa gloriosa società”