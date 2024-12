Futsal, NewTaranto: Giannace non basta, con Futura è solo pari

La New Taranto rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. L’ultima del 2024 non sorride ai rossoblu, che pareggiano per 2-2 contro la Polisportiva Futura nell’11^ giornata del campionato di Serie A2 Élite, girone B.

Partita molto combattuta e tattica, nella quale i rossoblù vengono imbrigliati dalla formazione calabrese. Un primo tempo di grandissima intensità non basta, ad entrambe le formazioni, per sbloccare il risultato.

Nella ripresa, Taranto subisce subito la doccia gelata perché dopo 40” Pizetta porta in vantaggio la Futura con una grande conclusione. Gli ionici provano a scuotersi e colpiscono la traversa con Lopes; in contropiede, i calabresi colpiscono la traversa con Falcone, servito in velocità da Honorio, ma i pugliesi si salvano. Gol sbagliato, gol subito: la legge è sempre la stessa. Sul capovolgimento, Giannace calcia con un bolide dalla sinistra e supera l’estremo difensore ospite, segnando la rete dell’1-1. Passano una manciata di secondi, la Polisportiva Futura rimette il naso avanti, ancora con Pizetta. Taranto, a testa bassa, attacca con la speranza di trovare il gol del 2-2: diverse parate di Parisi permettono ai calabresi di mantenere il vantaggio, ma il portiere non può nulla sul nuovo mancino di Giannace. La Futura esaurisce anche il bonus di falli, a due minuti dalla fine lo stesso Giannace ha a disposizione il libero per ribaltare la situazione, ma Parisi è in giornata di grazia e dice di no al laterale rossoblù.

Finisce 2-2 la sfida del PalaMazzola: la New Taranto mantiene la terza posizione in classifica, ma scivola a -5 dalla vetta occupata dai Bulldog Capurso e a -2 dal secondo posto, attualmente occupato dall’Itria. Nel prossimo turno i rossoblù saranno ospiti proprio della capolista, in terra barese: fischio d’inizio alle ore 16.