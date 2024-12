Sicurezza pedonale. Il 24 e il 31, interdetta la circolazione dei veicoli nel borgo

Sicurezza dei pedoni durante le festività natalizie: interdetta per sei ore la circolazione dei veicoli in quattro zone del borgo.

Il provvedimento sarà operativo solo nei giorni 24 e 31 dicembre dalle 12.00 alle 18.00 e le zone interessate saranno via Berardi (nel tratto compreso fra via Principe Amedeo e via Anfiteatro), corso Due Mari (fra via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III), via Principe Amedeo (tra via Giovinazzi e via Massari) e via Massari (tra via Principe Amedeo e via Anfiteatro).

Anèt ne ha parlato con l’assessore all’Urbanistica e Mobilità, Ruggiero Edmondo, ospite in studio