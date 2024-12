Calcio, Taranto: prende quota Francesco Passiatore

Condividi la notizia

Mandato in archivio il Natale, il Taranto guarda all’immediato futuro, cercando di sbrogliare l’intricata matassa societaria e di fissare il tassello allenatore. Con Apex che prosegue nell’assoluto silenzio, resta in piedi l’opzione Di Stefano, che rimane vigile alla finestra dopo aver proposto a Giove un piano di salvataggio di un milione di euro, al quale però al momento non è stata fornita risposta.

Sul fronte allenatore, prende sempre più piede l’ipotesi Francesco Passiatore, con l’ex centravanti di Catania ed Ascoli, tra le altre, che sarebbe vicino a ritornare sulla panchina jonica, dopo l’esperienza della stagione 2009 2010. Passiatore che dovrebbe legarsi al Taranto fino al 2025, potrebbe dirigere il primo allenamento già il 28 dicembre.