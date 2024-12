Stasera, al Turoldo, protagonista la letteratura con “Non c’è amico più leale di in libro”

Posted at 18:26h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

Una serata letteraria in cui a salire sul palco, insieme agli attori, saranno i libri più amati.

“Non c’è amico più leale di in libro” è il titolo dell’evento che si terrà stasera, a partire dalle 20:00, al teatro Padre Turoldo.

Oltre agli attori, che reciteranno estratti di famose opere letterarie, accompagnati dalla musica in tema della pianista Alessandra Corbelli, alcuni spettatori saliranno sul palco a conclusione dell’evento per raccontare in pochi minuti il libro della loro vita.

Anèt ne ha parlato con Saverio Sinopoli, presidente di “Neruda Associazione” e ideatore dell’iniziativa