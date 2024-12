Capodanno a Manduria: tra reggae, rap e dj set

Anche Manduria è pronta per festeggiare il Capodanno.

Domani, 31 dicembre, a partire dalle 21:00, piazza Garibaldi ospiterà un concerto per aspettare in compagnia l’arrivo del nuovo anno.

Tra gli artisti: Mama Marjas & Don Ciccio, per un viaggio tra reggae, rap e radici multiculturali, la Vintage Big Ensemble, composta da nove musicisti pugliesi e i dj set di FrankyDj, Mimmo Perrucci, Mouri, Lello Santoro e Ciro Mero.

A condurre l’attrice tarantina Debora Boccuni.

Anèt ne ha parlato questa mattina con il direttore artistico, Fabrizio Iurlano