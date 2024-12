Privatizzazione asili nido. FpCisl al sindaco: “Ritiri le sue parole e si impegni nel dialogo”

Confermata la privatizzazione degli asili nido, approvata con 17 voti favorevoli in Consiglio comunale.

Fanno discutere le esternazioni del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che ha definito la protesta delle educatrici un semplice “baccano” e la risposta di Cisl Taranto Brindisi e Cisl Fp territoriale non tarda ad arrivare.

«Le donne sono soggetti di diritto e lavoro, non “oggetti” da ignorare o denigrare. Le educatrici rappresentano una componente fondamentale per la crescita delle nuove generazioni e per il buon funzionamento di scuole, asili e servizi educativi. Le loro rivendicazioni non possono essere liquidate come “baccano”, ma devono essere ascoltate come un grido legittimo per il riconoscimento dei diritti. Non tollereremo più dichiarazioni offensive che riducono la lotta per i diritti a semplici “disturbi”».

Questa mattina, Fabio Ligonzo, segretario di Fp Cisl Taranto, ha ribadito ai microfoni di “Di Buon Mattino”, condotto da Marina Luzzi e Francesco Casula, quanto scritto nella lettera del sindacato.