San Silvestro e Capodanno: i riti e le tradizioni di un tempo

“Sereno a Capodanno, bel tempo tutto l’anno”.

Lasciato il Natale alle spalle, non resta che attendere l’inizio dell’anno nuovo.

Dal gettare mobili in disuso dal balcone, alla poesia di addio al vecchio anno e di benvenuto a quello nuovo; dalle lenticchie come auspicio di ricchezza, al cotechino o allo zampone; dai rituali che in passato le ragazze nubili facevano per sapere se si sarebbero sposate nel corso dell’anno entrante, all’usanza di indossare biancheria rossa regalata.

Antonio Fornaro, storico e ricercatore esperto di tradizioni tarantine, questa mattina ospite di Anèt in “100×100 Partecipiamo”, ha raccontato dei riti e delle tradizioni legate alla notte di San Silvestro e al primo dell’anno.