Sir Waldo Weathers, musicista di James Brown, ospite in “100×100 Partecipiamo”

Sir Waldo Weathers artista, entertainer, musicista e membro della James Brown Band per più di 15 anni, è ora impegnato in suo personale progetto in giro per il mondo, affiancato dall’organista Henry Carpaneto e il suo trio.

Il tour ha coinvolto e coinvolgerà anche l’Italia.

Anèt lo ha intervistato questa mattina in “100×100 Partecipiamo”