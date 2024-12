Boxe, un 2024 pieno di successi per la Quero Chiloiro

La Quero-Chiloro, società di pugilato campione d’Italia in carica, chiude il suo cinquantaquattresimo anno di attività con un bilancio finale dai grandi numeri. Una tradizione storica per lo sport tarantino quella inaugurata nel 1970 dal maestro benemerito Vincenzo Quero, che con i suoi figli Cataldo e Cosimo, e un corposo staff di maestri e tecnici, rappresenta gloriosamente la città di Taranto nel mondo della noble art. Impegno coronato nel 2024 con la consegna da parte del Coni al presidente della Quero, Maria Lecci, della stella d’oro al merito sportivo, durante l’elegante cerimonia svoltasi a Bari presso la Legione allievi della Guardia di Finanza, un riconoscimento fortemente legato alla rete operativa della società tarantina sensibile al connubio tra sport e benessere sociale.

La chiusura del 2024, nel quale i pugili tarantini hanno disputatato complessivamente 204 match dilettantistici, è avvenuta con la vittoria più importante dell’anno, quella del 75 kg Alessandro Donvito per la Coppa Italia élite maschile sulle quattro riprese da semiprofessionista, accanto alla medaglia d’argento nella stessa occasione del 71 kg Giacomo Gioioso. Sono 44 i pugili dilettanti della Quero-Chiloiro che hanno solcato le sedici corde sui ring di tutta l’Italia, tra riunioni locali e ben 63 trasferte, con 11 partecipazioni e 6 medaglie ai campionati italiani e ai tornei nazionali divisi per qualifiche, e 30 medaglie nelle competizioni regionali. Per il settore professionistico la Quero-Chiloiro quest’anno ha ottenuto 6 vittorie su 6 incontri con il medio Giovanni Rossetti, il superwelter Francesco Magrì e il mediomassimo Andrea Ottomano, già in preparazione per nuovi importanti appuntamenti che li vedranno protagonisti all’inizio del nuovo anno. Nella ricca filiera della società tarantina, sono andati in scena da protagonisti anche gli atleti del settore giovanile, dei quali 2 hanno partecipato al Trofeo Coni dopo aver vinto la fase regionale di sparring-io, mentre tutti i baby-pugili della Quero hanno partecipato complessivamente a 149 gare di sparring-io e 215 criterium giovanili.

Il settore giovanile è stato al centro anche del 23^trofeo Città di Taranto nelle due giornate del 23 e 24 novembre, la manifestazione più importante che ogni anno organizza la Quero-Chiloiro; tra le altre organizzazioni della società tarantina, oltre all’organizzazione della fase regionale di sparring-io a Matera con la Pegasus gym, si contano quella del 18 maggio con il 7^Trofeo Masseria Ruina del vicepresidente Goffredo Santovito, la 7^edizione di “Boxe sotto le stelle” tenutasi nella turistica Castellaneta marina e a Castellaneta nei due appuntamenti del 19 luglio e del 3 settembre, il 27 luglio è stata la volta della 1^edizione della “Faggiano boxing night”, mentre il 4 agosto a Torre canne la 3^edizione della “Fasano boxing night” è stata un successo spettacolare.