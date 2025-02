Futsal, New Taranto impegnata in Coppa

Nel weekend di sosta del campionato, la New Taranto Calcio a 5 torna in campo per un appuntamento cruciale: il Primo Turno della Coppa Italia A2 Élite. Domani pomeriggio ore 15, al PalaMazzola, la formazione ionica ospiterà la Polisportiva Futura in una sfida da dentro o fuori.

Reduci dal pareggio per 2-2 sul difficile campo dell’Academy Pescara, il team tarantino cercherà di tornare alla vittoria e ottenere il pass per il turno successivo. La squadra, affidata temporaneamente a mister Tomassini, potrà contare sul calore del pubblico amico per proseguire il cammino nella competizione: sarà fondamentale il contributo di tutti i giocatori per superare un avversario ostico.

La gara si disputerà sui 40 minuti regolamentari e, in caso di parità, si procederà con i tempi supplementari. Se l’equilibrio dovesse persistere, a passare il turno sarebbe la New Taranto, in virtù della miglior posizione ottenuta nella prima parte di stagione.

A dirigere l’incontro saranno i sigg. Domenico Di Donato di Merano e Diego Loris Mitri di Albano Laziale; cronometrista sarà il sig. Luigi Musci di Molfetta. Prevista anche la diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

L’appuntamento è fissato per sabato al PalaMazzola: il sostegno del pubblico sarà fondamentale per spingere i rossoblù verso la qualificazione al secondo turno della competizione.