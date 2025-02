Volley, la Gioiella all’esame Perugia

Week end ad alta tensione per la Gioiella Prisma Taranto, che domenica affronterà una delle sfide più difficili della stagione: la trasferta contro la Sir Susa Vim Perugia, attuale capolista del campionato. Un match sulla carta proibitivo, ma che arriva in un momento particolare per gli umbri, reduci da due delusioni: l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia e la recente sconfitta al tie-break contro Trento in Superlega.

La squadra di Angelo Lorenzetti, sembra aver perso momentaneamente lo smalto di di inizio stagione e dovrà fare a meno dello schiacciatore Plotnytskyi infortunato, ma potrà contare su una rosa profondissima, con il giapponese Yuki Ishikawa pronto ad una maglia nella formazione iniziale.

Dal canto suo, la Gioiella Prisma Taranto arriva a questo appuntamento con il morale alto dopo la fondamentale vittoria su Monza, diretta concorrente per la salvezza. Un successo che ha dato ossigeno alla classifica, ma che non basta per sentirsi al sicuro.

Appuntamento fissato per domenica 2 febbraio 2025, ore 18.00. Diretta su VolleyBall Tv.