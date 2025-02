Beffa New Taranto: Futura sbanca il Palamazzola e passa il turno

Una pazza rimonta, poi la doccia gelata: la New Taranto perde per 4-3 tra le mura amiche del PalaMazzola e viene eliminata dalla Polisportiva Futura nel match valido per il Primo Turno della Coppa Italia A2 Élite. La formazione tarantina, guidata da mister Tomassini, ha mostrato due facce diverse, riuscendo a rimontare da uno svantaggio di 0-3 fino a pareggiare sul 3-3, per poi subire il colpo finale a pochi secondi dal fischio finale. La rete decisiva di Pizetta ha sigillato la vittoria dei reggini, estromettendo così la squadra pugliese dalla competizione.

La gara dei tarantini inizia malissimo, con la prima frazione che si conclude sullo 0-3. Nella ripresa Quinto, Lopes e Grandinetti rimettono in piedi la partita, ma Scopelliti gela il PalaMazzola a 40” dalla fine siglando il gol del 3-4. Inutili gli assalti finali dei rossoblù, che non riescono a pareggiare nuovamente la contesa.

La New Taranto viene eliminata al Primo Turno e, adesso, dovrà focalizzare tutte le proprie attenzioni sul campionato: sabato prossimo turno di riposo previsto da calendario, si tornerà a giocare al PalaMazzola il 15 febbraio contro l’Itria in uno scontro diretto assolutamente da non fallire.