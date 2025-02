Si chiude la Regular Season, a Termoli, il CJ cerca segnali incoraggianti

Ultima fatica di regular season per i rossoblu che giocheranno in Molise ancora una volta con tanti giocatori orange in roster (palla a due ore 18).

Termoli segna la fine della regular season per il campionato di serie B Interregionale, mandando in scena la ventiduesima e ultima giornata per il girone G che vedrà il CJ Basket Taranto impegnato sul campo dell’Air Basket Italiangas .

Taranto si prepara ad un’altra trasferta improba con il roster ridotto all’osso anche dalle tante assenze per infortunio in una stagione davvero beffarda sotto tutti i punti di vista. Proveranno a stringere i denti i ragazzi di coach Mineo. E proprio di ragazzi si parla considerando che nelle ultime due gare il roster si è ancor di più completato e ampliato ad altri giocatori della società satellite Virtus Taranto – Gruppo Support_o che ha potuto mettere in vetrina il lavoro consolidato sul territorio nella crescita del movimento cestistico tarantino. Dopo Gigante e Montanaro, sempre più protagonisti in campo, anche altri under orange si sono fatti trovare pronti, come Mirabile, 8 punti a segno contro Bari.

Appuntamento dunque domenica 2 febbraio 2025 al PalaSabetta di Termoli, palla a due alle ore 18. Arbitri del match: Mandato Mattia di San Nicola La Strada (CE) e Santoro Valeria di Maddaloni (CE).