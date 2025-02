Taranto, Apex in attesa ma il tempo stringe

In attesa che di comprendere se l’ultimo salvagente lanciato da Apex nelle scorse ore venga o meno raccolto, il Taranto vive una domenica da spettatore. Gli jonici avrebbero dovuto affrontare oggi la Casertana, ma la gara è stata posticipata a domani alle 15, a porte chiuse, su richiesta della Virtus Francavilla, gestore dello stadio. Partita priva di significati sportivi per la squadra di Murgia, che schiererà nuovamente giovani della Primavera per evitare l’estromissione dal campionato, mentre la Casertana cercherà in tutti i modi di rimpinguare la propria classifica, sfruttando il turno materasso.

Intanto, con l’offerta di Apex resta in sospeso, il futuro della società dipenderà dalla scadenza federale di metà febbraio, decisiva per capire se il Taranto potrà concludere la stagione o sarà escluso dal torneo.