Cj Basket, tanto cuore ma a Termoli arriva un’altra sconfitta

Qualora servisse un’altra prova del cuore del CJ Taranto che continua a battere è arrivata anche a e da Termoli. La squadra di coach Mineo ha tenuto botta praticamente per 40 minuti all’Air Italiangas che alla fine ha vinto 100-73 nella 22sima e ultima giornata della stagione regolare per il girone G.

I rossoblu di coach Mineo sono stati ancora una volta encomiabili gettando il cuore oltre l’ostacolo per l’ennesima partita giocata in piena emergenza. Al recupero di capitan Salerno hanno fatto da contraltare le assenze dei due migliori prospetti giovanili, Gigante e Montanaro, ma anche Sarli e altri ragazzi della Virtus costretti a restare a casa. Ma il contributo orange è stato bilanciato da un serbatoio inesauribile che in Molise ha visto per la prima volta a referto il giovanissimo Giuseppe Fiorucci alla prima convocazione.

Taranto ha venduto cara la pelle con un grandissimo primo quarto chiudo a -4 rispetto a Termoli che aveva bisogno di vincere ma anche del risultato favorevole di Monopoli contro Molfetta di Sirakov e Giovara che non arriverà costringendo i molisani al PlayIn Out. La partita si decide, almeno nel punteggio, nel secondo quarto quando Termoli piazza il break vincente mettendo una ventina di puntina di distacco coi rossoblu come testimonia il punteggio all’intervallo 52-34.

Nel secondo tempo Taranto resta concentrato ed in partita aggrappandosi ai suoi “senatori”, Amorelli e Facciolà cresciuti tantissimo in questa stagione da assoluti protagonisti piazzano il ventello, rispettivamente 21 e 22 punti, con loro ottima la partita di capitan Salerno che stringe i denti per la canotta e scrive a referto 14 punti, ottimo l’apporto non solo in kg e cm sotto canestro ma anche in punti di Bitetti che completa il poker rossoblu in doppia cifra. E poi ci sono loro, i ragazzi in orange che non si fanno intimorire dall’emozione, arrivano anche i primi punti tra i “grandi” per i giovanissimi Minelli, Cito e Voltasio e l’esordio per Fiorucci. Alla fine il 100-73 finale sono solo numeri dentro una stagione difficile affrontata con il cuore in mano da tutti.

𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐆𝐀𝐒 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐎𝐋𝐈 – 𝐂𝐉 𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐎 𝟏𝟎𝟎-𝟕𝟑

Parziali: 26-22, 52-34, 76-55

Air Basket Italiangas Termoli: Marinaro 7, Bocevski 18, Matera 7, Tersillo 16, Pitardi 9, Canistro 8, Cherubini 3, Obinna Ne, Caresta 5, Mileti 2, Grimaldi 23, Buonanno 2. All. Marinelli.

CJ Basket Taranto: Petraroli, Voltasio 2, Facciola 22, Minelli 2, Cito 3, Bitetti 11, Salerno 12, Sannelli, Amorelli 21, Fiorucci. All. Mineo.

Arbitri: Mandato Mattia di San Nicola La Strada (CE) e Santoro Valeria di Maddaloni (CE).