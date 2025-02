Ex Ilva: azione inibitoria e class action al centro di un incontro

Redazione in NOTIZIE

Il prossimo 6 febbraio a Milano l’udienza per l’azione inibitoria: la discussione per la class action risarcitoria nei confronti dell’ex Ilva. Oggi la conferenza stampa delle associazioni del territorio che seguono e sostengono le cause in corso.