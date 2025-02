Gioiella, scatta l’allarme: ko a Perugia ed ultimo posto

Condividi la notizia

I Rossoblù escono a bocca asciutta dal PalaBarton di Perugia, la Sir si aggiudica il match 3-0 (25-13, 25-16, 25-22). Gara davvero proibitiva per gli jonici non riescono a tenere testa a una corazzata entrata in campo affamata e desiderosa di mostrare tutto il suo valore, trascinata da Ben Tara e Ishikawa. Taranto riesce a vedere qualche spiraglio di campo solamente nel terzo parziale, con una buona prestazione di Held in attacco e al servizio, chiudendo con 12 punti all’attivo. In campo anche il nuovo acquisto Hopt, nel secondo parziale che però non riesce a ribaltare le sorti del match. Sul campo di Perugia brilla Ishikawa: top scorer del match, con 14 punti.

Oltre all’inevitabile strascico della sconfitta, le notizie peggiori arrivano dalla Lombardia e più precisamente da Monza, dove i padroni di casa hanno sistemato la pratica Padova in 4 set, agganciando Taranto e trascinandola in ultima posizione, accendendo di fatto una lotta salvezza che adesso si complica esponenzialmente per i rossoblu di coach Boninfante.