Domani la Camera vota la fiducia ad un altro “decreto salva-Ilva”

Sostegno alla continuità produttiva. Il governo chiede la fiducia alla Camera, dopo l’ok del Senato degli scorsi giorni. La votazione è prevista per domani a partire dalle 12.30. Intanto, Urso ha incontrato rappresentanti del settore siderurgico italiano per parlare delle ricadute positive dell’accordo di programma, in attesa della firma di domani. Anche senza il sindaco Bitetti si andrà avanti per i tre forni elettrici, bisognerà attendere agosto per l’ok o meno del Comune alla nave rigassificatrice e al polo DRI.

Il servizio di Marina Luzzi