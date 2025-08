Incidente a Porto Pirrone: un morto ed un ferito grave

Grave incidente nel primo pomeriggio a Porto Pirrone, marina di Leporano. Un uomo di circa 40 anni ha perso la vita in sella alla sua moto Yamaha, dopo essersi scontrato con un’autovettura Nissan. Gravemente ferita la donna che viaggiava con lui, trasportata in ospedale in condizioni critiche. Il conducente dell’auto invece ha riportato ferite lievi.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto a causa dell’immissione dell’auto da una strada secondaria. Sul posto 118 e polizia locale. I mezzi sono stati sequestrati per gli accertamenti di rito.