Musica, storia e riconoscimenti: il 31 luglio il Festival della Valle d’Itria omaggia Scarlatti e Quatrini

Martina Franca si prepara a vivere uno degli eventi più attesi della 51ª edizione del Festival della Valle d’Itria. Giovedì 31 luglio, il Chiostro del Carmine ospiterà Combattuti miei pensieri, serata dedicata alla musica barocca di Alessandro Scarlatti, nel tricentenario della sua morte. Un viaggio musicale tra guerre d’amore, di spirito e d’armi, guidato dal musicologo e giornalista Luca Della Libera e interpretato dai giovani talenti dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” e dall’ensemble barocco De Finibus Terrae.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo “In-chiostro: tra note e parole”, che intreccia riflessione culturale e musica, seguendo il filo conduttore della guerra e della pace.

Poche ore prima, alle 18.30, il Park Hotel San Michele farà da cornice alla consegna del Premio “Bacco dei Borboni”, assegnato al direttore d’orchestra Sesto Quatrini per la sua direzione nell’opera inaugurale Tancredi di Rossini. Un riconoscimento che celebra non solo la sua brillante carriera, ma anche il forte legame con il Festival: “Tornare qui – ha detto Quatrini – è come ritrovare una parte di me stesso”.

Una giornata tra emozioni, memoria e musica che conferma il Festival come punto di riferimento internazionale per il belcanto e la cultura.

