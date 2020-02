ACTIS GORETTA OSPITE DI 100 SPORT MAGAZINE

Sarà Gustavo Actis Goretta, attaccante giunto nel cosiddetto mercato invernale, l’ospite di 100 Sport Magazine Taranto. Con Francesco Friuli e Antonio Borsci, responsabile del Settore Giovanile del Taranto e opinionista storico della nostra trasmissione, assieme al giornalista Luigi Carrieri, si approfondiranno i temi riguardanti il successo a Sorrento, il mercato appena concluso e la prossima gara col Foggia. Per poter seguire la trasmissione basterà sintonizzarsi su Studio 100, canale 15 del digitale terrestre in Puglia, in streaming sul sito www.studio100.it e sulla pagina facebook. Per poter interagire, oltre a commentare la diretta, anche la possibilità di poter rispondere al post presente sulla pagina 100 Sport Magazine Taranto