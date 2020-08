AL CRAC DI TARANTO LA MOSTRA “STA COME TORRE”

Dal 5 al 30 agosto, il CRAC – Centro Ricerca Arte Contemporanea di Taranto ospiterà nella sede al civico 17 di corso Vittorio Emanuele II, in Città Vecchia, la mostra “Sta Come Torre”, esposizione diffusa dedicata a 865 km di costa pugliese.

Sono tutte città di mare, infatti, le location individuate per l’iniziativa organizzata da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, a cura di Paolo Mele. Taranto sarà una delle ideali “torri” reinterpretata in ogni città da diversi artisti.

Gabriella Ciancimino, palermitana di nascita, esporrà l’opera “RADIO FONTE CENTRALE_Stazione Puglia” al Crac, il “museo del progetto” che ha sede nell’ex convento dei Padri Olivetani del XIII secolo, affacciato sul Mar Grande.

La mostra, nella sua declinazione tarantina, aprirà i battenti alle 19:00 del 5 agosto e sarà visitabile tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00.

