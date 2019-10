AL VIA IL PIANO STRATEGICO PER LA SALUTE NELLA SCUOLA

Lunedì 7 ottobre, dalle ore 9 alle 13, presso l’Auditorium del Padiglione Vinci del Ss. Annunziata, si terrà l’incontro di presentazione del “Piano strategico per la promozione della salute nella scuola”: catalogo 2019 – 2020”.

Il “Piano strategico per la promozione della Salute nella Scuola”, alla sua ottava edizione, è il frutto di un lavoro sinergico tra la Regione Puglia e l’Ufficio scolastico regionale e offre la possibilità agli insegnanti e agli operatori di affrontare in maniera innovativa e coinvolgente numerosi ambiti di vita dei giovani e le tematiche legate ai comportamenti a rischio: fra gli altri tabagismo, affettività, ludopatia, alimentazione, dipendenze patologiche, ecc.

L’incontro, dopo i saluti istituzionali dell’Asl Taranto e della scuola jonica, sarà distinto in due sezioni: la prima sarà dedicata all’analisi dei percorsi di promozione alla salute svolti durante l’anno scolastico 2018- 2019 e nell’ambito della stessa sezione sarà dato spazio alle testimonianze delle scuole che hanno preso parte all’iniziativa conclusiva #agoraprev svoltasi presso il Castello Aragonese di Taranto lo scorso 29 maggio.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alle nuove progettualità presenti nel Catalogo 2019-2020. Il Catalogo continua a rappresentare lo strumento di convergenza tra tutti coloro che collaborano nella realizzazione dei programmi di promozione alla salute: docenti, studenti, genitori, sanitari e che intendono partecipare alla rete degli operatori che promuovono salute.

In fine – così come annunciato nel corso della presentazione regionale del Catalogo 2019 – 2020, avvenuta nel corso della Fiera del Levante a Bari, ci piace ricordare che la strategia di Promozione alla Salute nella Scuola, così come concepita nei nostri territori, è stata oggetto di attenzione come buona pratica a livello nazionale, a conferma della bontà dell’idea, della progettualità e delle professionalità messe in campo a tutela della salute delle nuove generazioni.

Tutte le scuole interessate potranno manifestare il loro interessa a partecipare ai programmi di promozione della salute nella scuola entro il 25 ottobre 2019 collegandosi al sito https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/catalogo-2018-2019

