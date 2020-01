ALEX SPOSITO OSPITE DI 100 SPORT MAGAZINE

Appuntamento come ogni martedì sera alle ore 21 con 100 Sport Magazine, l’approfondimento sulle vicende del Taranto di Studio 100. Ospite di Francesco Friuli il portiere rossoblù, Alex Sposito. Si parlerà, assieme al giornalista Maurizio Mazzarella e al rappresentante del club Dodicesimo Uomo Mimmo Frusi, anche del pareggio a Nardò e di che tipo di campionato si apre d’ora in avanti per i ragazzi di Gigi Panarelli. Per poter seguire la puntata basterà collegarsi al canale 15 del Digitale Terrestre, in streaming sul sito www.studio100.it e sulla nostra pagina Facebook. Per poter interagire basterà commentare l’apposito post sulla pagina Facebook di 100 Sport Magazine Taranto.