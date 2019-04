ALLERTA METEO PER “PASQUETTA”

Il Dipartimento della Protezione Civile per la Regione Puglia ha emanato nel tardo pomeriggio di oggi l’allerta meteo per domanni 22 aprile, ricorrenza del “lunedi dell’angelo” ovvero Pasquetta 2019. È previsto un importante peggioramento del tempo a partire da mezzogiorno, si tratta di un’allerta di livello medio, “Giallo” .

Questo il comunicato ufficiale inviato alle Prefetture ed alle redazioni giornalistiche.

“PREVISTA POSSIBILITA’ DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, LUNEDI’

22 APRILE 2019 E PER LE SUCCESSIVE 24 – 36 ORE VENTI DA FORTI O DI BURRASCA

SUD ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU PUGLIA, SPECIE

LUNGO I SETTORI COSTIERI E TIRRENICI..

………………………………………………………………………………………………………………

(REGIONE) PREVISTA POSSIBILITA’ DALLE ORE 18,00 DEL 21.04.2019 E PER LE

SUCCESSIVE 48 ORE, VENTI FORTI O DI BURRASCA SUD-ORIENTALI CON RAFFICHE

FINO A BURRASCA FORTE..

—————————————————————————————————————————–

PERTANTO DALLE ORE 18,00 DEL 21.04.2019 E PER LE SUCCESSIVE 48 ORE E’

PREVISTA ALLERTA GIALLA PER RISCHIO VENTO LOCALIZZATO SU TUTTA LA

PUGLIA.”

