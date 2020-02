ALTAMURA – TARANTO ECCO COME SEGUIRLA SU STUDIO 100

Torna come ogni domenica l’appuntamento con il calcio su Studio 100. La gara tra Altamura e Taranto sarà seguita in diretta dall’emittente tarantina in ogni sua piattaforma. A partire dalle 14.45 su Studio 100 Tv, canale 15 del digitale terrestre, sul sito www.studio100.it, sulla pagina Facebook la telecronaca diretta dell’incontro con Francesco Friuli. In radio dalle 14.55 su Radio Studio 100, 92.300 Mhz, in streaming sul sito www.studio100.it nell’apposita sezione dedicata e sulla app FM WORLD. Oltre alla diretta dei 90 minuti, ampio pre e post gara con le dichiarazioni dei protagonisti.