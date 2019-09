ANCHE A TARANTO LA “NOTTE DEL RICERCATORE”

Venerdì 27 Settembre 2019 avrà luogo la Notte Europea dei Ricercatori promossa dalla Comunità Europea.

In questa occasione in Italia saranno attivati ben nove progetti che coinvolgeranno 116 città.

In particolare, il progetto ERN Apulia si svolgerà a Bari, Lecce, Brindisi Foggia, Taranto e Castellana Grotte. L’obiettivo di questo progetto è quello di promuovere la passione per la ricerca e per la cultura scientifica.

All’iniziativa prenderanno parte anche gli studenti della quarta e della quinta classe del liceo Scientifico potenziato Ambientale del Liceo “G. Ferraris” di Taranto.

A partire dalle 8.30, i ricercatori della JDC accompagneranno le nostre scolaresche nel mondo dei cetacei all’interno di Kēto, centro euromediterraneo del mare e dei cetacei situato presso il Palazzo Amati nel borgo antico di Taranto.

In seguito gli studenti si recheranno al Molo Sant’Eligio dove i ricercatori del CNR di Bari mostreranno loro le metodiche di studio dell’ambiente marino coinvolgendole in esperienze multisettoriali che daranno ai nostri giovani studenti l’opportunità di utilizzare alcuni strumenti oceanografici.

E’ un piacere, e un onore, poter informare la Cittadinanza di questa splendida iniziativa formativa. Cultura, Scuola, Scienza, Ambiente… questo è il Liceo Ferraris, questa è la Notte del Ricercatore!

