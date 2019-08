APPRODA NAVE DA CROCIERA, SBARCANO 2000 VISITATORI (FOTO)

È giunta stamattina a Taranto la nave da crociera Marella Discovery con a bordo 1948 croceristi ed un equipaggio di 800 membri. Il Comune di Taranto e l’Amat hanno allestito per l’occasione un servizio di sei navette per il centro storico (Piazza Castello) e il quartiere Borgo. Nell’area portuale anche un info Point realizzato da Comune e Puglia Promozione. Si tratta del quarto approdo in città di navi da crociera per il 2019, l’ultimo è previsto per il 17 ottobre.

I visitatori, prevalentemente inglesi, tedeschi e qualche francese, si sono recati e presso i principali lidi della costa ionica, alcuni hanno deciso di visitare la città in bici, altri si sono dedicati allo shopping. In tanti hanno scelto le mete culturali cittadine: Castello Aragonese, Museo Marta e Cattedrale di San Cataldo.

La partenza è prevista alle 15

