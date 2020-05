ARRIVI DA FUORI REGIONE, CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale ha effettuato un intervento mirato al termina bus di Porta Napoli, per controllare gli arrivi da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Campania.

Sono stati controllati 3 autobus, i 38 passeggeri a bordo hanno dichiarato di rientrare nella propria residenza. Gli agenti di Polizia Locale hanno provveduto a far compilare l’autocertificazione a tutti, secondo le misure previste dalla Regione Puglia ora dovranno dichiarare il loro rientro in Puglia e osservare un periodo di isolamento domiciliare.

La Polizia Locale sta continuando a monitorare il territorio, quindi, con particolare attenzione per gli assembramenti che restano da evitare prioritariamente.

