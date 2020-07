Incidente nella mattinata di venerdì tra via Liguria e via Toscana dove un ciclista è stato investito da un’autovettura. Inizialmente si temeva il peggio visto l’impatto del ciclista prima sull’auto e poi sull’asfalto. Trasportato dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata è stato declassato da codice giallo a codice verde e quindi le sue condizioni sono da monitorare ma non è in pericolo di vita.

