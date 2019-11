AZZARO RICONFERMATO ALL’ANCI NAZIONALE (FOTO)

Rieletto per la seconda volta come consigliere dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

“Ripagato il lavoro di questi anni”.

Il consigliere provinciale e comunale del Pd, Gianni Azzaro, è stato rieletto consigliere nazionale dell’Associazione nazionale comuni italiani. Il via libera è stato sancito ieri, martedì 19 novembre, nel corso della 19ma assemblea congressuale in corso ad Arezzo che, a sua volta, ha riconfermato alla guida dell’Anci per il prossimo triennio il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Il rieletto Azzaro assicura: «Proseguirò sulla strada percorsa già nel precedente mandato da consigliere nazionale Anci. Il territorio, il nostro territorio, prima di tutto. E in questo senso – osserva il consigliere provinciale e comunale del Pd – offro le possibilità intese come rete di relazioni istituzionali collegate al mio ruolo nell’Anci per garantire un supporto, o anche semplicemente una sponda, alla Provincia e al Comune di Taranto sui complessi temi e sui numerosi progetti che sono, o dovrebbero essere, al centro della nostra comune agenda politica e amministrativa».

Infine, dalla città toscana in cui si trova proprio per partecipare ai lavori dell’assemblea, Gianni Azzaro dichiara: «Ringrazio il presidente Decaro per aver, di fatto, confermato la fiducia e la stima che nutre, da tempo, nei miei confronti e nel lavoro che ho svolto in questo ruolo ricoperto nell’esclusivo interesse del nostro territorio. Il mio “grazie” va anche alla segreteria nazionale del Pd e al segretario nazionale del partito, Nicola Zingaretti, sempre più attento (e non da oggi) alle problematiche di Taranto».