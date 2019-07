BABY GANG AGGREDISCE IN VIA LIGURIA UNA PERSONA DOWN

TARANTO – 02.07.2019 Ancora un’aggressione ai danni di una persona disabile. Dopo i fatti tristemente noti di Manduria, questa volta è stata la centralissima via Liguria a Taranto lo scenario del brutale episodio. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, lunedì sera intorno alle ore 19.00 (e quindi in un orario di punta per quell’importante arteria commerciale cittadina) un gruppo di ragazzini avrebbe dapprima insultato e deriso un uomo di 40 anni con sindrome di down, per poi aggredirlo con pugni e calci. L’intervento di passanti e commercianti della zona ha costretto la “baby gang” a fuggire, prima dell’intervento di una Volante della Questura tarantina e dei sanitari del 118. La vittima dell’aggressione ha riportato la frattura del setto nasale e varie ferite al volto. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per identificare i responsabili, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

