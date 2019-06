BINARIO 1: IL PRIMO CORTO SUL DESTINO CHE PUÒ CAMBIARE, DEDICATO A TARANTO

L’11 giugno al Bellarmino la prima con Emiliano e l’Apulia Film Commission

Come si racconta una città ferita a più riprese?

Gli studenti del corso di cine-operatore dell’Istituto Cabrini, hanno scelto un luogo simbolico, un binario, il numero 1, della Stazione Ferroviaria di Taranto e lo hanno fatto diventare un punto di snodo per destini che possono cambiare. Un messaggio alla città che amano molto così come amano il cinema.

Cinema e città, dunque, in una dimensione tutta tarantina che questa volta importa a Taranto, sulla base di una sceneggiatura pensata dai ragazzi, regia e attori di fama nazionale.

Delusioni, incontri mancanti, trame e desideri che grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale Cinema per la scuola promosso da MIUR e MIBAC (progetto CineTa – Visioni fuori luogo”) sono diventati un vero e proprio cortometraggio.

Sono stata circondata dagli alunni di questa scuola – ammette Valentina Corti, attrice di famose serie TV nazionali come “don Matteo” e “Un medico in famiglia” e protagonista del corto Binario 1 – e ho incontrato tanta passione ma anche tanta professionalità.

Gli studenti del Cabrini non hanno giocato al cinema, lo hanno proprio fatto, come un impegno di formazione che potrebbe diventare anche il loro lavoro – dice la dirigente scolastica Angela Maria Santarcangelo – seguiti passo passo da professionisti del settore, a cominciare dallo sceneggiatore e regista Alessandro Zizzo, dagli attori Valentina Corti, Luca Mastrolitti, Giorgio Consoli e Axel Caponio, passando per la produzione di Gregorio Mariggiò. l’editing e color editing di Frankie Caradonna, il color grading di Andrea Basile, il lavoro audio di Davide Biancio, e la grafica di Maria Messinese.

Il cortometraggio mette insieme tre personaggi, un unico binario, tra passato, presente e futuro.

In scena oltre i protagonisti Milù, Flavio e altri va la Taranto dei due mari, di una vivace identità culturale che si esprime anche attraverso le espressioni vernacolari, quella dei simboli, dal Castello al Ponte girevole, smitizzati e resi quotidianità, la città dei ragazzi che si impegnano, studiano e sognano incontri che sappiano ancora farli emozionare. Esattamente come è accaduto ai 20 studenti del Cabrini impegnati in questo progetto.

Binario 1 sarà presentato ufficialmente al Taranto (Cinema Bellarmino), il prossimo 11 giugno a partire dalle 10.30. Alla prima parteciperanno attori e studenti dell’Istituto Cabrini, rappresentanti istituzionali territoriali e regionali e la dirigente scolastica dell’istituto Angela Maria Santarcangelo.

Hanno al momento già annunciato la loro presenza il direttore dell’Apulia Film Commission, Antonio Parente e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.