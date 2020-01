BRINDISI – TARANTO IN DIRETTA SU STUDIO 100 TV E RADIO

Con la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D girone H si rinnova l’appuntamento con il calcio e il Taranto su Studio 100, come da tradizione vicino alle vicende della squadra rossoblù. L’impegno dell’emittente tarantina prosegue con le diretta in trasferta e le differita, sia in casa che lontano dallo “Iacovone”, del team allenato da Luigi Panarelli. La prima gara del 2020 che vi trasmetteremo in diretta è il derby “Adriatico-Ionico” tra Brindisi e Taranto, una classica del panorama sportivo pugliese. Ampio pregara domenica a partire dalle ore 14.30, con interviste e commenti nell’immediata vigilia del match che scatterà alle ore 15.00. Il match potrà essere seguito sul canale 15 e 187 del Digitale Terrestre in Puglia, in streaming sul sito www.studio100.it e sulla pagina Facebook della nostra emittente. Inoltre la radiocronaca esclusiva su Radio Studio 100, 92.300Mhz e in streaming sul sito www.studio100.it nell’apposita sezione dedicata. La differita di Brindisi – Taranto, infine, sarà proposta alle ore 21 su Studio 100 Tv. Approfondimenti sulla gara del Taranto, inoltre, martedì sera all’interno di 100 Sport Magazine in diretta alle ore 21.