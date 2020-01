IL CAPITANO DEL TARANTO OSPITE A 100 SPORT MAGAZINE

Torna questa sera 100 Sport Magazine, il tradizionale appuntamento del martedì sera per parlare del Taranto. L’analisi del primo successo del 2020, il momento dei rossoblù e le iniziative di solidarietà da parte dei tifosi alcuni dei temi della ricca puntata in diretta alle ore 21. Ospiti di Francesco Friuli il capitano Stefano D’Agostino, il tecnico Alfredo Paradisi oltre a Fabrizio Caianiello. Per poter seguire la puntata basterà sintonizzarvi sul canale 15 del digitale terrestre in Puglia, in streaming sul sito www.studio100.it e in live streaming sulla pagina Facebook della nostra emittente. Per poter interagire con gli ospiti in studio basterà inviarci messaggi sull’apposito post della pagina 100 Sport Magazine Taranto