CITTA’ VECCHIA BLINDATA DAI CARABINIERI

Dalle prime ore di questa mattina, all’interno della Città Vecchia di Taranto, è in corso una vasta operazione di controllo straordinario del territorio disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, al fine di prevenire e reprimere gli endemici fenomeni criminali e di illegalità diffusa che affliggono il centro storico.

Il servizio prevede l’impiego sul campo di oltre 30 unità appartenenti alle varie articolazioni operative del Comando Provinciale, e di Reparti Specializzati tra cui Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, Nucleo Ispettorato del Lavoro, Squadrone “Cacciatori di Puglia” e Nucleo Cinofili.

L’odierna operazione si prefigge anche lo scopo di garantire la tangibile e rassicurante presenza delle Istituzioni dello Stato mediante lo spiegamento di un dispositivo di controllo ad alta visibilità in contesti urbani degradati.

Diversi i posti di blocco collocati nei punti strategici della zona per effettuare i controlli ai veicoli in transito. E’ sceso in campo anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, il colonnello Luca Steffensen.

No related posts.