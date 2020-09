CJ TARANTO IL CALENDARIO DELLA SUPERCOPPA

Cambia tutto o quasi e c’è anche una gara in anticipo di sabato, al Palafiom. Questo l’esito della comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro che ha ufficializzato il calendario delle gare di Supercoppa che apriranno la stagione 2020/2021 di serie B, gustoso aperitivo del campionato che partirà il 15 novembre.

Il CJ Basket Taranto, che intanto prosegue la sua preparazione iniziata questa settimana al Palafiom con doppie sedute, atletica e tecnica, è inserito nel girone O affronterà come da prima comunicazione Catanzaro, Reggio Calabria e Matera. In particolare l’esordio assoluto ufficiale della stagione sarà tra le mura amiche del Palafiom, domenica 11 ottobre, alle 18, contro l’Olimpia Matera. Una settimana dopo si va in Calabria per incontrare Catanzaro sul proprio parquet. La chiusura del girone, una settimana dopo, o meglio sei giorni dopo per i rossoblu che anticiperanno a sabato, in serale, sempre al Palafiom contro la Viola Reggio Calabria, con palla a due alle ore 20:30. La gara è stata anticipata per evitare sovrapposizioni con il match del volley la domenica.

Non ci sarà gara di ritorno, solo gara secca così come per il secondo turno (1 Novembre 2020) sempre ad aliminazione diretta tra le prime classificate, la prima del girone del CJ incontrerà la prima del girone P che vede sfidarsi Agrigento, Palermo, Ragusa, Torrenova. Le otto vincenti si qualificano alla Final Eight (6,7,8 Novembre 2020).

SUPERCOPPA SERIE B 2020/2021

GIRONE O: Catanzaro, Reggio Calabria, Matera, CJ Taranto

Calendario

GIRONE O

1° giornata

Taranto-Matera Dom. 11/10 ore 18 PalaFiom – Taranto

Reggio Calabria-Catanzaro Dom. 11/10 ore 18 PalaCalafiore – Reggio Calabria

2° giornata

Catanzaro-Taranto Dom. 18/10 ore 18 PalaCorvo – Bezzecca

Matera-Reggio Calabria Dom. 18/10 ore 18 PalaSassi – Matera

3° giornata

Taranto-Reggio Calabria Sabato 24/10 ore 20,30 PalaFiom – Taranto

Catanzaro-Matera Dom. 25/10 ore 18 PalaCorvo – Bezzecca

FORMULA, DATE E COMPOSIZIONE GIRONI

GIRONE A: Alba, Alessandria, Oleggio, Omegna.

GIRONE B: Pavia, Vigevano, Piacenza, Fiorenzuola.

GIRONE C: Crema, Cremona, Piadena, Ozzano.

GIRONE D: Varese, Olginate, Bernareggio, Sangiorgese.

GIRONE E: Virtus Padova, Unione Basket Padova, Vicenza, Bologna.

GIRONE F: Cividale del Friuli, Monfalcone, Mestre, San Vendemiano.

GIRONE G: Imola, Faenza, Cesena, Rimini.

GIRONE H: Senigallia, Ancona, Jesi, Montegranaro.

GIRONE I: Cecina, Piombino, Livorno, San Miniato

GIRONE L: Firenze, Chiusi, Empoli, Fabriano.

GIRONE M: Cassino, Formia, Luiss, Rieti.

GIRONE N: Giulianova, Teramo, Roseto, Civitanova.

GIRONE O: Catanzaro, Reggio Calabria, Matera, Taranto.

GIRONE P: Agrigento, Palermo, Ragusa, Torrenova.

GIRONE Q: Napoli, Pozzuoli, Avellino, Salerno.

GIRONE R: Biscegli, Molfetta, Nardò, Ruvo di Puglia.

Primo turno: gare di sola andata (11, 18 e 25 Ottobre 2020)

Secondo turno: gara secca (1 Novembre 2020) ad aliminazione diretta tra le prime classificate, che si incontreranno secondo questi accoppiamenti:

1° A – 1° B

1° C – 1° D

1° E – 1° F

1° G – 1° H

1° I – 1° L

1° M – 1° N

1° O – 1° P

1° Q – 1° R

Le otto vincenti si qualificano alla Final Eight (6,7,8 Novembre 2020)