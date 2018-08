NUOVO COLPO ALLA “PIAZZA DI SPACCIO” IN VIA CAPECELATRO

Nuovo colpo alla piazza di spaccio di Via Capecelatro: I Carabinieri arrestano un 47enne del posto.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Taranto, hanno arrestato, in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 47enne tarantino, con precedenti alle spalle, sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati.

Dopo la recente operazione “Civico 18”, in occasione della quale sono state eseguite 20 misure cautelari per analogo reato, i militari hanno continuato ad eseguire mirati servizi per prevenire e reprimere lo spaccio degli stupefacenti.

I Carabinieri, durante i frequenti controlli nel rione Borgo, hanno concentrato la loro attenzione nei confronti dell’abitazione nella disponibilità dell’uomo, ubicata in via Capecelatro ed, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, rinvenivano, nella disponibilità del FRIULI, nr. 16 dosi termosaldate di cocaina, per un peso complessivo di gr. 3 nonché la somma in contante di € 675,00, suddivisa in banconote di piccolo taglio e sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività illecita.

Il 47enne, al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione dell’A.G., tradotto presso la Casa Circondariale jonica.

Lo stupefacente sequestrato sarà analizzato nei prossimi giorni dal L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.