IL COMANDANTE REGIONALE DELLA GDF IN VISITA A TARANTO

Incontro di benvenuto questa mattina a Palazzo di città fra il nuovo Comandante regionale della Guardia di Finanza, Generale di divisione Francesco Mattana, accompagnato dal Comandante provinciale Colonnello Massimo Dell’Anna e il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

Il primo cittadino si è congratulato per il nuovo incarico assunto al Comando regionale, ringraziando inoltre il Generale per aver scelto Taranto come prima città da visitare in Puglia. Ha inoltre tenuto a ringraziare l’Arma per l’opera in città in questo momento confermando massima disponibilità del Civico Ente a supportare presso le sedi competenti il rafforzamento dei dispositivi della stessa Gdf.

Il colloquio ha avuto esito positivo, con l’obiettivo di consolidare la storica collaborazione tra la Guardia di Finanza e il Comune di Taranto.

