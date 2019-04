IL COMUNE DI SAVA VARA IL “PIANO STRADE”

Il Sindaco Dario Iaia assieme all’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Saracino annunciano l’avvio dei lavori di rifacimento di numerose strade interne all’abitato. “ È inutile dire che si tratta di interventi indispensabili che comporteranno, inevitabilmente, qualche problema di viabilità. Occorrerà avere un po’ di pazienza perché per rifare le strade occorre chiuderle per qualche giorno. In compenso, dopo l’esecuzione dei lavori, il nostro paese sarà più bello e più funzionale. “ “ Verranno portate a nuovo alcune delle arterie più importanti del nostro paese, basti pensare a Via Vittorio Emenule che è la via di accesso al nostro Comune venendo da Taranto o alcune vie del centro, come via Gigante o via Bonsegna, oltre ad altre strade molto frequentate come via San Francesco e via Poerio. Siamo contenti del fatto che il lavoro di programmazione svolto in questi mesi, finalmente porterà dei frutti concreti.

Queste sono le vie interessate dai prossimi interventi:

• Via N. Sauro (nel tratto compreso tra Piazza Padre Pio e Via Milano);

• Via N. Bixio (nel tratto compreso tra Via Salvemini e Via Toscana);

• Via Vittorio Emanuele III (nel tratto compreso tra Via Verona e Piazza San Giovanni);

• Via R. Elena (nel tratto compreso tra Piazza San Giovanni e Piazza della Vittoria);

• Piazza della Vittoria (nel tratto compreso tra via R. Elena e Corso Umberto);

• Via M. Bonsegna (nel tratto compreso tra Via Roma e Via Vitt. Emanuele III);

• Via C. Gigante (nel tratto compreso tra Via Roma e Piazza San Giovanni.

Seguirà nelle prossime settimane il rifacimento di via San Francesco, via Poerio e via Caraccio. Anticipiamo che si tratta dell’inizio degli interventi del 2019, quindi ne seguiranno altri, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili .”

Il Sindaco

Avv. Dario Iaia

