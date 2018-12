CONTROLLI STRAORDINARI, UN ARRESTO E SEI DENUNCE

Un arresto e sei denunce a piede libero sono il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio eseguito dalla Compagnia Carabinieri di Taranto e finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere. Il Nucleo Operativo Radiomobile e le Stazioni di Taranto Principale, Taranto San Cataldo, Taranto Nord, Taranto Salinella, Talsano e Leporano, nel corso di tale attività, in esecuzione di un ordine di carcerazione hanno tratto in arresto e sottoposto alla detenzione domiciliare, un 71enne, tarantino condannato ad espiare anni 1 di reclusione perché riconosciuto colpevole di evasione fiscale.

Nel medesimo contesto operativo sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina i gestori di tre circoli privati e più specificatamente:

· due per contrabbando di T.L.E. in quanto nel corso del controllo venivano rinvenuti nei locali rispettivamente kg. 5,100 e Kg. 1,360 di sigarette, di varie marche, privi di sigilli dei Monopoli di Stato;

· uno per furto di energia elettrica in quanto venivano accertate manomissioni al contatore elettrico del locale.

Al gestore di uno dei circoli veniva contestualmente notificata l’ordinanza di chiusura emessa dal Sindaco del Comune di Taranto per inottemperanza delle normative vigenti in tema di somministrazione di alimenti e bevande mentre per gli altri due venivano avviate le medesime procedure amministrative.

Inoltre tre pregiudicati tarantini, sottoposti a misure alternative alla detenzione e/o di sicurezza venivano denunciati in stato di libertà in quanto al momento del controllo non erano in casa; in particolare uno per violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale di P.S. alla quale era sottoposto mentre due per evasione dagli arresti domiciliari.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale venivano redatte 21 contravvenzioni al C.d.S. di cui 7 a carico di altrettanti soggetti sorpresi ad esercitare attività di parcheggiatori abusivi nonché 14 per varie violazioni tra cui la mancata copertura assicurativa obbligatoria, l’omessa revisione dei veicoli e guida di motoveicoli senza l’uso del casco protettivo contestando sanzioni per circa 8.000 euro ed la conseguente decurtazione di 30 punti sulle patenti degli indisciplinati automobilisti.

Infine due soggetti venivano segnalati alle Prefetture competenti poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente sequestrando complessivamente gr. 4 di cocaina che verrà analizza dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.