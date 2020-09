COVID-19, ARRIVATE 60 TONNELLATE DI MATERIALE COMPRATO IN CINA DA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

E’ arrivato oggi pomeriggio a Bari-Palese un volo Cargolux – Boeing 747 Freighter – dall’aeroporto di Shangai in Cina contenente 57,4 tonnellate di materiale: 90mila tute protettive e materia prima per la produzione di Dpi come mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 nella fabbrica pubblica della Protezione civile regionale di via Corigliano, a Bari.

“Melt blown”, cotone, elastici, tessuti e nastri: ovvero, tutto quello che serve per assemblare mascherine con i macchinari già acquisiti e funzionanti e per garantire l’autosufficienza alla Puglia. In caso di carenza di materiali sul mercato, la fabbrica è pronta a produrre al servizio del sistema sanitario, del sistema della protezione civile, delle aziende e dei servizi strategici e di tutta la comunità pugliese.

Quello di oggi è il sesto aereo completo arrivato a Bari nell’ambito degli acquisti programmati dalla sezione protezione civile per affrontare l’emergenza Covid. “Gli acquisti – ha detto il dirigente della sezione, Mario Lerario – rientrano tra quelli decisi dalla Regione anche grazie alla collaborazione tra la Regione Puglia, l’ambasciata italiana a Pechino, le autorità regionali cinesi e il ministero del commercio estero cinese”.