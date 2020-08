COVID, UN RESIDENTE DELLA PROVINCIA RICOVERATO IN BASILICATA

La task force regionale non diramerà il bollettino ma, da ieri, i nuovi casi di Coranviurs accertati in Basilicata sono 5.

Ai quattro già riportati, si aggiunge un residente a Ginosa ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Matera.

In precedenza avevamo dato la notizia dei due coniugi contagiati in isolamento a Rotondella, di nazionalità albanese di ritorno dal loro Paese natale; e dei due positivi di Melfi e Rapolla, entrambi di rientro dalla Sardegna. Ricordiamo, inoltre, che il secondo caso di Rapolla è collegato al contagio reso noto il giorno prima, in riferimento ad un persona sempre di ritorno dalla Sardegna.

Eccetto il contagiato di Ginosa, tutti gli altri si trovano in isolamento domiciliare.

